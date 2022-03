Travasato il gas dalla cisterna uscita di strada. Intervento terminato nella notte

E’ terminato all’una di notte del 10 marzo l’intervento dei vigili del fuoco a Rustigazzo per la messa in sicurezza di una cisterna carica di gpl che si era rovesciata nel pomeriggio di martedi dopo che il conducente aveva perso il controllo del mezzo mentre affrontava una curva.

Le operazioni di messa in sicurezza sono state particolarmente delicate e hanno impegnato i vigili del fuoco per molte ore con l’ausilio delle gru. Il nucleo specializzato Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) si è occupato del travaso del liquido per evitare esplosioni.