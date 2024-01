Rustigazzo, premio Bontà alla memoria di Giuseppina Oddi: “Maestra dal grande cuore”

Si rinnova anche per il 2024, il tradizionale “premio Bontà”, in programma per la sua trentanovesima edizione, il 6 gennaio alle ore 15 nella Chiesa Santa Maria Assunta di Rustigazzo. “Siamo orgogliosi di organizzare questa cerimonia, che ogni anno ci permette di valorizzare gesti e attività di persone che concorrono a migliorare la nostra società e la comunità in cui viviamo” le parole del sindaco di Lugagnano Antonio Vincini.

“Quest’anno – ha annunciato l’assessore alla Cultura Alessandra Gatti – il premio Bontà sarà attribuito alla memoria dell’insegnante Giuseppina Oddi”. Giuseppina, meglio conosciuta come “maestra Giusi”, è morta a luglio 2023 all’età di 66 anni. Una malattia l’ha sottratta alla sua famiglia ed ai suoi studenti, che per 35 anni ha seguito e formato nella scuola di Rustigazzo. “Sono lieta che il comitato, il quale ogni anno si occupa di selezionare le personalità che vengono menzionate e segnalate dai cittadini, abbia scelto una maestra – commenta Gatti -. Giuseppina Oddi, con il suo servizio quotidiano, umile e silenzioso, ha contribuito ad educare alla vita tante generazioni di bambini, oggi, giovani adulti”.

Il premio, che verrà consegnato ai famigliari della maestra Giusi, consiste in un gioiello realizzato, come da tradizione, dal maestro d’arte orafa Giulio Manfredi. Durante la cerimonia verranno consegnate anche cinque menzioni d’onore: alla memoria di Aldo Lombardelli, a Gian Francesco Tiramani, al carabiniere in congedo Vincenzo Montesano e infine, menzione d’onore anche per i volontari tuttofare della frazione di Rustigazzo Giuseppe Rodi e Luciano Ottobelli.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ