Nuova pesa pubblica di Lugagnano, gli agricoltori: “Prezzi troppo salati”

“Prezzi troppo salati con la nuova pesa pubblica di Lugagnano”.

Questa la lamentela da parte di alcuni agricoltori della zona.

La pesa pubblica del paese che si trova in piazza Castellana, infatti, è stata sostituita il mese scorso con un nuovo dispositivo elettronico, che consente agli utenti di poter effettuare le pesature dei loro carichi in ogni momento della giornata, poiché il dispositivo è funzionante h24.

I commenti – “Con il precedente sistema di pesatura – ha dichiarato l’agricoltore Sebastiano Chinosi – la spesa complessiva, che comprende la taratura, poteva ammontare al massimo a 12 euro. Col nuovo dispositivo elettronico invece, è necessario pagare un doppio ticket: uno per pesare il mezzo vuoto, ed un secondo per pesare il mezzo con il carico; si può arrivare a spendere infatti fino a 33 euro. Chiediamo quindi all’amministrazione una riduzione nelle tariffe”.

Il sindaco del paese Antonio Vincini ha risposto: “Il sistema elettronico rappresenta un adeguamento alle norme previste dalla legge, la quale infatti, non permette più che le pese pubbliche vengano gestite dai privati. I tecnici che hanno installato il nuovo dispositivo, smentiscono l’aumento dei prezzi. Tuttavia, la mancanza di un operatore che certifichi la tara, rende necessaria l’emissione di un ticket aggiuntivo. Suggerisco di non effettuare la tara ogni volta, ma di far fede al peso riportato dal libretto di circolazione oppure di utilizzare il ticket per la tara più volte”.