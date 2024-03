Percorsi escursionistici del Piacentino, convenzione tra Ente Parchi e Cai

Martedì 19 marzo, alla Torricella di Lugagnano, l’Ente Parchi del Ducato e le sezioni di Parma e Piacenza del Club Alpino Italiano, si sono dati appuntamento per siglare insieme una convenzione; lo scopo dell’accordo, progettare, realizzare e promuovere percorsi escursionistici e cicloescursionistici.

L’accordo siglato avrà una validità triennale e prevede in particolare, una stretta collaborazione tra l’Ente Parchi e le sezioni Cai di Piacenza, per la manutenzione della sentieristica escursionistica nelle zone Parco dell’area del Piacenziano che comprende rio Carbonaro, calanchi di Badagnano, rio Stramonte, monte Giogo, monte La Ciocca, torrente Arda e alcuni tratti dei percorsi ciclopedonali del Parco Regionale Fluviale del Trebbia.

Al Cai di Parma saranno assegnati analoghi compiti soprattutto nella zona del Parco Regionale dei Cento Laghi che comprende Monte Fuso, Schia- Monte Caio, sentieri cicloescursionistici a Monchio delle Corti, Corniglio e Monte Fuso e l’itinerario “Via Longobarda”.

La convezione non si ferma qui, è infatti prevista sulla base di piani concordati con l’Ente Parchi, un’ attività di studio delle aree e analisi delle risorse in tema di fruizione del territorio e viabilità minore di interesse escursionistico, consulenza sulle regole Cai per la gestione dei sentieri, collaborazione alla redazione di carte escursionistiche e cicloescursionistiche realizzate da Ente Parchi, formazione teorico e pratica sulla gestione dei sentieri rivolta alle associazioni che collaborano con l’Ente.

All’incontro erano presenti il presidente dell’Ente Parchi del Ducato, Agostino Maggiali, il sindaco di Lugagnano Antonio Vincini, Ivan Leppini in qualità di assessore presidente della comunità del Parco Stirone e Piacenziano, Carlo Prosperi e Piergiorgio Rivara per il Cai di Parma e Claudio Faimali del Cai di Piacenza.