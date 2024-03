Lugagnano, rischio frana: abitanti protestano per le condizioni di canali e cunette

Gli abitanti delle frazioni di Antoniano, Rustigazzo, Velleia e Vicanino, protestano per lo stato di abbandono in cui versano da tempo i canali e le cunette che si trovano lungo le strade del loro territorio. La portavoce del gruppo Mariuccia Villa: “Le cunette che si trovano ai bordi delle strade, in particolare quella che si trova tra Costa e Rustigazzo, all’altezza di Bivio Salini, non sono interessate da manutenzione, la vegetazione cresce su di essa, e in alcuni tratti, quando c’è brutto tempo, i detriti raggiungono la carreggiata. Inoltre, da tempo, nello stesso punto, abbiamo riscontrato infiltrazioni di acqua, che se non drenate potrebbero causare frane. Chiediamo quindi di chi è la responsabilità nella manutenzione di queste strade”. La referente da diversi mesi, ha fatto una segnalazione al Consorzio di Bonifica: “Ente per il quale paghiamo annualmente una tassa – ha sottolineato – ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta da parte loro”.

La risposta del Consorzio – Il Consorzio di bonifica di Piacenza, alza le mani: “Abbiamo in gestione alcune strade rurali in montagna e alcuni acquedotti anch’essi rurali, ma nessuno di questi nel comune di Lugagnano”. Per quanto riguarda la tassa che gli abitanti pagano annualmente al Consorzio, hanno risposto: “Gli abitanti di Lugagnano, pagano un contributo non per la manutenzione di quelle strade, ma per interventi che sono destinati al territorio provinciale montano, che partono da segnalazioni provenienti dalle unioni dei comuni montani e dai comuni non presenti nelle unioni”.

La portavoce delle frazioni ha replicato: “Chiediamo comunque di incontrare in assemblea i vertici del Consorzio di Bonifica, vorremmo capire qual è l’ambito di competenza dell’Ente consortile per il quale versiamo annualmente un contributo”.

Replica del sindaco e della Provincia – Dal momento in cui le strade in questione non sono di competenza del Consorzio, la segnalazione è stata fatta alla Provincia e al sindaco del Comune di Lugagnano Antonio Vincini.

“Difficile confermare con precisione la proprietà delle strade – ha affermato il sindaco Vincini – da una prima valutazione, sembra che la strada del bivio di Rustigazzo sia Provinciale, porterò loro la segnalazione”. La Provincia, che nel frattempo ha ricevuto la notifica della richiesta di intervento tramite il nostro giornale, ha effettuato lunedì pomeriggio un sopralluogo ed ha annunciato: “La strada del Bivio tra Costa e Rustigazzo, è di nostra competenza, nei prossimi giorni interverremo per riaprire le cunetta e per smaltire le acque”.

L’ARTICOLO DI VANESSA BENEDETTI SU LIBERTÀ