“Bellezze nascoste nel Piacentino”: tour di Vittorio Sgarbi tra tele, vino e salumi

Tour tra i territori inesplorati piacentini del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, ospite dell’ex assessore alla cultura e già sindaco di Lugagnano Jonathan Papamarenghi. Dopo l’intervento di ieri nel festival della montagna “Fol in fest” a Nibbiano, oggi l’esponente del governo Meloni ha trascorso la notte in val Chero e si è spostato a Lugagnano per visitare le opere artistiche nella chiesa patronale, in particolare una tela di scuola bolognese di Luigi Crespi, una “Cena in Emmaus” particolarmente apprezzata e, non a caso, rilanciata sui profili social di Sgarbi.

Il sottosegretario alla cultura, inoltre, ha passato alcune ore a Rustigazzo, prima di recarsi al castello di Vigoleno per ammirare le opere di Fontanesi (di solito esposte alla galleria d’arte moderna Ricci Oddi in città). Infine, tappa in una macelleria storica di Carpaneto per assaggiare la tradizionale coppa piacentina. “Piacenza è una sorpresa – ha commentato il sottosegretario – piena di curiosità meravigliose e nascoste”. Anche in questa occasione, Sgarbi ha ribadito il legame con il nostro territorio, la forte unione con il compianto leader dei Liberali Corrado Sforza Fogliani e la sua amicizia con Papamarenghi.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: