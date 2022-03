Prevenzione oncologica, regole e consigli nel gazebo della Lilt in largo Battisti

L’Associazione lega italiana per la lotta contro i tumori compie 100 anni. Una linea temporale che racchiude iniziative dedicate ai malati, ai loro famigliari e allo sviluppo di campagne e progetti volti alla diffusione dei corretti stili di vita, come prima efficace arma per difendersi dai tumori.

Come ogni anno la Lilt promuove, nel mese di marzo, la settimana nazionale per la prevenzione oncologica. L’evento ha l’obiettivo di educare alla lotta attiva contro il cancro, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione sul tema della prevenzione, che rappresenta l’arma vincente contro i tumori.

Anche a Piacenza, i volontari di Lilt allestiranno un gazebo in largo Battisti dal quale forniranno consigli e informazioni sulle regole della prevenzione. Presso il gazebo si potrà anche acquistare, con un contributo a sostegno dell’associazione, una bottiglia di olio extravergine d’oliva italiano: alimento tipico della dieta mediterranea e simbolo storico della campagna di prevenzione. Prodotto scelto come simbolo dei 100 anni di attività di Lilt. In contemporanea – durante la settimana per la prevenzione – sarà possibile effettuare, presso le sedi provinciali dell’associazione, visite specialistiche di controllo.

Il gazebo verrà allestito in largo Battisti nelle mattine di sabato 19, domenica 20, mercoledì 23, sabato 26 e domenica 27 marzo dalle 9.00 alle 13.00. Infine la Lilt piacentina offrirà la possibilità di sottoporsi a visite dermatologiche – gratuite per i soci – per la mappatura dei nei, telefonando per appuntamento allo 0523 384706 dalle 15.30 alle 18.00 nei giorni di martedì e giovedì, oppure dalle 10.00 alle 13.00 del mercoledì.