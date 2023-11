“Percorso azzurro”: la Lilt piacentina organizza visite gratuite alla prostata

Partendo dal concetto che la prevenzione non deve fermarsi mai, ma diventare un’abitudine costante, la campagna Lilt del mese di novembre promuove una sensibilizzazione focalizzata sulle patologie tumorali della sfera genitale maschile.

Si parla ancora troppo poco di malattie maschili e di tumore della prostata, mentre i dati sono inconfutabili: sono circa 14 milioni gli italiani over 55 a rischio (il 20% della popolazione maschile), ma si registra una crescita dei casi anche in età fertile e il Ssn non prevede per questa neoplasia alcun programma di screening.

Ogni anno sono stimate più di 30mila nuove diagnosi, con un’incidenza di circa 100 casi al giorno. La diagnosi precoce porta il 95% dei pazienti asintomatici a scoprire il tumore alla prostata con grande anticipo, aumentando notevolmente la possibilità di sconfiggerlo.

Troppo spesso gli uomini sottovalutano l’importanza della salute e si prendono cura di loro stessi solo alla presenza di sintomi, ma la differenza è determinata proprio dalla possibilità di una diagnosi precoce, attraverso controlli periodici, che devono diventare un’abitudine costante sin dalla giovane età.

La Lilt piacentina per il sesto anno consecutivo aderisce al “Percorso azzurro – Lilt for Man”, che prevede di pari passo una campagna di informazione e diffusione della cultura della prevenzione alla popolazione maschile e contemporaneamente visite specialistiche per la profilassi delle neoplasie.

Le prenotazioni sono aperte chiamando lo 0523.384706 nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 e il mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, fino ad esaurimento posti.

Le visite sono gratuite per i soci Lilt; i non soci possono aderire all’associazione in ogni momento (il costo è di 20 euro) e usufruire dei benefit sulla prevenzione.