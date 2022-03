“PretenDiamo Legalità”, i poliziotti incontrano gli studenti di Lugagnano

Cittadinanza e Costituzione, Cittadinanza Digitale – uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuali, cyberbullismo. Sono i temi trattati nell’incontro tenuto l’11 marzo da poliziotti esperti in materia con gli alunni delle scuole di Lugagnano.

Il progetto nasce dall’iniziativa dell’ Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, che ha avviato la 5A edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità” per l’anno scolastico 2021/2022, rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Il progetto ha l’obiettivo di educare alla legalità attraverso la diffusione della cultura dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà e l’inclusione che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società giusta ed equa. Il progetto, destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, si sviluppa attraverso momenti di confronto con funzionari e operatori delle Questure. Sono state individuate macroaree tematiche per le diverse fasce d’età e gradi di istruzione. Al progetto è abbinato un concorso, destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado.