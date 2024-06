Furti e rapine, arrestato marocchino pregiudicato per serie di reati a Piacenza

La Squadra mobile della questura di Piacenza ha arrestato un cittadino marocchino classe 1991, individuo pluripregiudicato e irregolare sul territorio, sospettato di una serie di reati commessi tra marzo e maggio di quest’anno.

Le indagini – come fanno sapere le forze dell’ordine – hanno evidenziato che ad aprile l’uomo si è reso responsabile di una rapina presso un esercizio commerciale situato in via Boselli. Nel tentativo di rubare alcolici, ha minacciato un addetto alla sicurezza, riuscendo a fuggire dalla scena del crimine. A inizio maggio, lo stesso individuo è stato coinvolto in un’altra rapina, questa volta con una spaccata notturna in un locale di via dei Pisoni, con l’intento di rubare il fondo cassa e altri prodotti alcolici. Durante il crimine, è stato interrotto dall’arrivo di una guardia giurata, che ha fatto scattare l’allarme del negozio. L’uomo ha tentato la fuga lanciando bottiglie di alcolici contro l’operatore.

A marzo, l’arrestato ha commesso un furto di generi alimentari presso un negozio sempre in via Boselli. Inoltre, ad aprile, si è opposto con violenza agli operatori di Volante durante un controllo, danneggiando il veicolo d’istituto e rifiutandosi di fornire le proprie informazioni personali.

“La nuova misura cautelare – conclude la questura – è stata notificata all’uomo presso il carcere, dove era già ristretto da alcuni giorni per un arresto effettuato dalle Volanti, dopo aver commesso altre due rapine ed aver fatto resistenza agli operatori intervenuti nella zona di Largo Erfurt”.