Accompagna un amico in Questura ma è ricercato per rapina: arrestato

Uno straniero di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Piacenza in quanto ricercato per rapina.

Venerdì 6 settembre l’uomo si è recato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per accompagnare un conoscente che voleva avere informazioni sulle pratiche di soggiorno. Gli agenti hanno effettuato verifiche su entrambi, scoprendo che uno dei due, un cittadino nordafricano di 26 anni, era ricercato per una condanna a quasi tre anni di carcere per una rapina commessa a Milano. L’uomo era riuscito finora a sfuggire ai controlli cambiando spesso dimora. La Squadra Mobile, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione, ha eseguito l’arresto, conducendo il ricercato in carcere.

Il giorno prima, giovedì 5 settembre, un cittadino nordafricano di 29 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato fermato dalla Squadra Volanti per il furto di alcune paia di scarpe al centro commerciale “Borgofaxall”. A causa della sua pericolosità sociale, è stato emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Piacenza per tre anni. Poiché era privo di documenti e irregolare sul territorio, l’Ufficio Immigrazione ha disposto la sua espulsione con accompagnamento al Centro per Rimpatri di Gradisca d’Isonzo. Durante il trasferimento, l’uomo ha reagito violentemente, dando in escandescenze e colpendo con calci e pugni l’autovettura di servizio con la quale era stato accompagnato, cercando di evitare il collocamento, ma è stato fermato dagli agenti che hanno gestito la situazione con professionalità, portando a termine la misura cautelare