“Medicine and Surgery”, il 28 marzo cerimonia di apertura dell’anno accademico

Si terrà lunedì 28 marzo alle 10, nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza, la cerimonia di apertura dell’anno accademico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicine and Surgery” dell’Università di Parma, attivato quest’anno nella sede di Piacenza.

Interverranno il Rettore Paolo Andrei, il Direttore Dipartimento Medicina e Chirurgia Ovidio Bussolati, il Referente del corso Marco Vitale, la Direttrice generale dell’Azienda USL di Piacenza Giuliana Bensa, il Direttore Generale alla Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna Luca Baldino, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.

Il corso in “Medicine and Surgery”, interamente erogato in lingua inglese, è stato attivato dall’Università di Parma con la collaborazione dell’Ausl e del Comune di Piacenza e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

L’appuntamento di Piacenza sarà seguito nel pomeriggio, alle 16, nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Università di Parma, dalla cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2021-22 dell’Ateneo, con la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.

La cerimonia, a inviti, sarà trasmessa in diretta streaming sul sito web di Ateneo.