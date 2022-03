Disturbi del comportamento alimentare: ambulatorio aperto e un convegno

Proseguono, a Piacenza, le iniziative per celebrare la Giornata del Fiocchetto Lilla, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): anoressia, bulimia, binge eating e tante nuove forme ancora. Questa mattina, 18 marzo, la Neuropsichiatria psicologia infanzia e adolescenza (NPIA) ha aperto le proprie porte, in piazzale Milano 6, a Piacenza, per consulenze e informazioni. Nell’occasione è stato anche proiettato un filmato realizzato nella semiresidenza gestita dal servizio e un video con le testimonianze di alcune ragazze. Martedì scorso l’accesso libero era stato garanti anche all’ambulatorio dedicato ai Disturbi del comportamento alimentare per adulti, in ospedale.

Domani, 19 marzo, la settimana in Lilla si chiude con un importante evento informativo e formativo. In Sala Colonne, nel nucleo antico dell’ospedale di Piacenza (edificio 6 A) è in programma un convegno promosso dall’associazione Puntoeacapo insieme all’Azienda Usl di Piacenza. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui Disturbi del comportamento alimentare: la mattina di approfondimento è rivolta ai professionisti sanitari, ai familiari, ai volontari, agli insegnanti e agli educatori, nonché ovviamente a tutti i cittadini interessati, per presentare i servizi attivi sul nostro territorio e anche per riflettere insieme sull’impatto che la pandemia e i social hanno sui DCA. Si inizia alle 9.30 per concludere le attività verso le 12.30. L’evento si avvale di 3 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. È ancora possibile iscriversi, scrivendo una mail a [email protected]

Nella mattinata è in programma anche la proiezione di un video di e con Carolina de’ Castiglioni (regia di Claudia Campoli). La giovane attrice e sceneggiatrice, attualmente negli Usa, ha anche inviato un messaggio agli studenti e ai presenti in sala. Laureata alla New York University Tisch School of the Arts, a New York, ha vinto vari premi come miglior attrice a diversi film festival. La pandemia non le ha impedito di lavorare. Il suo progetto ‘L’Ospite Ingombrante’, che sarà parte attiva dei lavori della mattinata, è stato presentato alla Galleria d’Arte Moderna di Milano.

Ad aprire i lavori il direttore sanitario Ausl Andrea Magnacavallo e il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.