Ponte dell’Olio, i bambini della materna scrivono a Putin: “Fai il bravo”

I bambini della scuola materna “Giovanni Rossi” di Ponte dell’Olio scrivono a Putin, dettando le loro regole per la pace, mandandogli un abbraccio ed una raccomandazione: “Fai il bravo!”.

L’iniziativa è della classe delle “Rondini” con le insegnanti Lara Sbalbi e Michela Icandri, raccogliendo le idee dopo aver intavolato un confronto sull’importanza della pace e, più legato ai bimbi, al fatto di non litigare e di rispettare il prossimo. Hanno dai 3 ai 5 anni, ma le loro idee sono chiare ed arrivano efficacemente al cuore, sperando che possano arrivare anche al cuore del “Signor capo della Russia”.

“In questi giorni – si legge – abbiamo capito che sta succedendo qualcosa di brutto a tante persone e siamo molto tristi, così abbiamo pensato di mettere in chiaro alcune regole: non si prendono i fucili e gli scudi, non si fa male alle persone, non si dicono bugie, non si picchia, non si buttano a terra le persone. “Signor capo – continuano – ti chiediamo di giocare con i bambini, di costruire le case per chi non le ha più, di andare a comprare il cibo per i bimbi e portarglielo, di ascoltare le mamme e i papà, fare una grande festa e lasciarci venire tutti, chiedere scusa e dare un abbraccio a tutti per fare la pace!. Noi siamo solo bambini e non conosciamo tutto dei grandi, ma sappiamo che nel tuo cuore vuoi bene a tutti, e noi vogliamo bene a te anche se stai facendo un po’ il monello”. A recapitarla ci penserà il “capo” di Ponte dell’Olio, il sindaco Alessandro Chiesa, che ha incontrato i bambini in classe e si è impegnato ad inviarla. Anche le altre sezioni della scuola materna “Rossi” stanno trattando l’argomento della pace. La classe Bruco.Fa con la maestra Katia Ferrari, ha ideato bandierine con disegni e pensieri dei bambini, che saranno appesi alla cancellata della scuola in via Vittorio Veneto.