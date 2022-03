Litigano e si prendono a schiaffi nel parcheggio: finiti entrambi all’ospedale

Una lite, per futili motivi, è scoppiata tra due cittadini nordafricani, oggi pomeriggio, 24 marzo, in via Colombo, a Piacenza. Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Sembra che i protagonisti del diverbio fossero all’interno di un bar quando, improvvisamente, sono usciti in strada e hanno iniziato a schiaffeggiarsi nel parcheggio di un market. Uno dei due ha riportato un taglio al labbro, l’altro una distorsione al collo. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale, una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza della Croce Bianca che ha trasportato i feriti all’ospedale per le cure del caso.

