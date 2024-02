Ancora violenza in città: un’aggressione blocca il traffico in via Colombo

Sembrano non fermarsi le risse a Piacenza, che questa mattina ha visto l’ennesimo episodio di violenza alla stazione degli autobus di Via Colombo.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione vedrebbe protagonista un gruppo di tre uomini di origini nordafricane che si sarebbe accanito su un sudamericano.

La vittima sarebbe stata prima immobilizzata da due rivali e poi colpita più volte dal terzo.

La violenza – che per qualche secondo ha bloccato il traffico di via Colombo – ha attirato immediatamente l’attenzione dei presenti, tra i quali automobilisti e alcuni autisti degli autobus, che prontamente sono scesi dai loro veicoli per cercare di fermare la rissa.

Oltre a loro, un gruppo di donne sarebbe intervenuto animatamente inseguendo per tutta la via i tre aggressori, che nonostante ciò non si sarebbero fermati e avrebbero continuato ad accanirsi sul malcapitato, prima di dileguarsi.