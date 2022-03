Carpaneto: fuga di gas da una tubatura in strada. Via chiusa per la riparazione

Attimi di apprensione a Carpaneto, in via Roma. Una perdita di gas, da una tubatura in strada, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. La via è stata chiusa temporaneamente al traffico, per consentire l’intervento dei tecnici. Gli esperti hanno assicurato che l’incidente non provoca rischi per le abitazioni e per i residenti della zona.

