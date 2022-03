Controlli anti droga nei parchi cittadini, identificate 4 persone: due sono minorenni

Quattro persone, due minorenni e altri due individui da poco maggiorenni, sono state segnalate alla Prefettura da parte della Polizia locale di Piacenza in seguito a controlli nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti, in particolare nei parchi cittadini.

La sostanza sequestrata è stata sottoposta a un preliminare esame con il Drug Test – strumentazione acquistata dall’amministrazione comunale per aiutare gli agenti in situazioni come queste – e, come prevede la procedura, sarà inviata al laboratorio designato per un’analisi più approfondita. Sulla base delle norme di legge, ora le decisioni relative alla situazione dei minori e alle eventuali sanzioni da applicare saranno in capo alla Prefettura.

“Troppo spesso parchi e giardini frequentati da famiglie e bambini – sottolinea l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella – diventano luoghi di ritrovo per gruppi di giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti. Da qualche mese a questa parte, l’attività di contrasto a questo preoccupante fenomeno, svolta con impegno e professionalità dalla Polizia Locale, si avvale del prezioso contributo garantito dai gruppi di controllo di vicinato, che rappresentano un fondamentale presidio di osservazione del territorio. La vicinanza e il rapporto di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sta portando, settimana dopo settimana, a risultati concreti e, come in questo caso, si traduce in controlli che consentono il sequestro di sostanze stupefacenti e l’identificazione di giovanissimi purtroppo coinvolti. Ringrazio quindi gli agenti della Polizia Locale per questi controlli in prima linea e i cittadini che prestano la loro collaborazione in un’attività di grande utilità e significato civili”.