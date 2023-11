Controlli antidroga in provincia: cinque giovani segnalati, una patente ritirata

Cinque giovani segnalati come assuntori di droga alla prefettura, una patente di guida ritirata e circa venti grammi di droga sequestrata fra hashish, marijuana e pastiglie di Mdma. È questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri mercoledì e giovedì a Fiorenzuola, Rottofreno e Podenzano.

Alla periferia di Fiorenzuola un diciannovenne piacentino è stato fermato alla guida della sua auto con dosi di hashish e marjuana: il giovane ha rimeditato una segnalazione e gli è stata anche ritirata la patente. Alla Noce di Rottofreno, invece, i carabinieri hanno fermato un’altra auto con a bordo due piacentini, un ventitreenne e un ventiquattrenne. Uno dei due aveva con sé due grammi di marjuana e uno di hashish: è stato quindi segnalato come assuntore. Stessa sorte per un piacentino trentenne fermato mentre passeggiava in via Garibaldi a Fiorenzuola: indosso aveva de grammi di hashish. A Rottofreno i carabinieri sono interventi nella casa di un nordafricano per forti rumori sentiti dai vicini. In casa dello straniero i militari hanno rinvenuto quattro grammi di marijuana e due grammi di Mdma. A Podenzano, infine, è stato fermato un piacentino di 26 anni che passeggiava con indosso tre grammi di hashish: anche per lui è scattata la segnalazione.