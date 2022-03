Dal balletto alla tesi: a 19 anni Rebecca Nivine Fakih è la più giovane laureata d’Italia

“Guardi, se ieri non si è laureato un 18enne, la più giovane laureata in Italia, al momento, sarei io”. Rebecca Nivine Fakih, 19 anni, i 20 li compirà il 22 luglio prossimo. Cercando su Google “il più giovane laureato d’Italia”, si incorre in un paio di ventenni, 20 già compiuti. Ma poi, primato o no, la storia di questa giovanissima piacentina – mamma italiana e papà libanese – ballerina classica dall’età di tre anni e fin da bambina cittadina del mondo, merita di essere conosciuta. Perché parla di una generazione poliglotta, con la valigia in mano, e con un unico orizzonte a far da frontiera: quello dei sogni. Rebecca, che a Piacenza gli amici e gli ex compagni di scuola chiamano soltanto Nivine, si è laureata ieri all’Uninettuno, università telematica di Roma (per amore di battuta, si potrebbe aggiungere che negli ultimi due anni un po’ tutte le università lo sono state, telematiche) con esami in presenza. La laurea conseguita è in Scienze della comunicazione e comunicazione digitale d’impresa, la tesi discussa in remoto si intitola “Danza e semiotica, comunicazione non verbale”.

