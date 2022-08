Rino Curtoni si laurea la seconda volta a 73 anni: lode in teologia per l’ex preside

Si era laureato negli anni Settanta in filosofia a Pavia. Ma non ha mai smesso di studiare, neppure quando era lui a guidare le scuole come preside.

Rino Curtoni, ex sindaco di Sarmato, già assessore provinciale e consigliere a Piacenza, ha ora indossato l’alloro cum laude per la seconda volta, con la tesi “Quale uomo? In dialogo con Erich Przywara e Hans Urs von Balthasar”.

La laurea in Teologia a Milano nasce da un desiderio che lo ha sempre accompagnato fin dai tempi degli studi liceali al seminario urbano di via Scalabrini. “La cultura contemporanea è indubbiamente caratterizzata da un eccesso di chiusura, di individualismo, un approccio soggettivo”, spiega il neo rilaureato, classe 1949. “Sono elementi che caratterizzano il nostro mondo, ma proprio in questo contesto credo che possa emergere l’urgenza di una riflessione sulla realtà dell’uomo non comprimibile dentro la sola naturalità o nella dimensione esclusiva del proprio io”.

E aggiunge: “Penso anche che invecchiando si diventi ancora più sensibili. Non volevo nessuno al mio fianco il giorno della laurea, ma i miei figli Aldo, Andrea, Cecilia e mia moglie Pinuccia mi hanno fatto una sorpresa. Mi sono molto emozionato, davvero”.

Tutta l’intervista di Elisa Malacalza oggi su Libertà