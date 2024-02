Muore sui gradini della chiesa. Addio al professor Petronio, una vita nella fede

“Ha deciso di non entrare in chiesa e di andare a bussare direttamente alle porte del Paradiso”. Sono parole che non si dimenticano, quelle Del figlio Giovanni, figlio del professor Alfio Petronio, che ieri mattina si è accasciato sui gradini della chiesa di San Savino in via Calciati a Quarto dove si era trasferito nel 2009.

Non si è mai risvegliato, dopo aver chiuso gli occhi su quei gradini della chiesa in cui ha creduto per una vita intera, passo dopo passo e giorno dopo giorno accanto alla moglie Giuseppina. Docente di educazione tecnica per decenni alla scuola media Dante a Piacenza, dopo la pensione non aveva voluto fermare i suoi studi: e dopo aver continuato il percorso neocatecumenale alla Santissima Trinità a Piacenza, gli mancava solo un esame infatti per laurearsi in Teologia.

La sua più grande passione era la fede, racconta chi ora non può far altro che abbracciare i figli, Giovanni, Marialuisa, Mariachiara. Il professor Petronio lascia anche cinque nipotini. L’ultima nascerà a settembre.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ