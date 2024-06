Cede il pavimento di una cascina, dodicenne ferito. La mamma: “Miracolato”

Il pavimento di una cascina abbandonata è ceduto improvvisamente sotto i suoi piedi e un 12enne è rimasto ferito. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì mentre un paio di amici, suoi coetanei, stava esplorando la costruzione che si trova nei pressi di San Giorgio.

I ragazzini erano saliti in sella alla bici per fare un giro fino al torrente Nure. Ma il desiderio di avventura è stato più forte e si sono diretti verso la cascina di campagna, non più abitata da diverso tempo. Tante volte avevano visto su YouTube video di ragazzi che si aggirano per curiosità all’interno di dimore abbandonate. Hanno voluto provare a farlo anche loro, ma il pavimento del piano superiore si è aperto sotto i piedi del dodicenne.

“Ci hanno detto che è stato miracolato”, dice la mamma, raggiunta telefonicamente nel pomeriggio di ieri, mentre era accanto al figlio, nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Parma. “Ha trascorso la notte tra venerdì e sabato in terapia intensiva, ma i parametri andavano tutti bene”.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ