Al Raineri Marcora duecento banchi a rotelle: “Nuova aula magna”

Una distesa di banchi a rotelle, quattro mesi dopo la richiesta al ministero dell’istruzione. “Nei giorni scorsi – spiega la preside Maria Teresa Andena – al campus Raineri Marcora abbiamo ricevuto duecento postazioni innovative per gli studenti, ordinate lo scorso luglio e fornite dal governo per l’emergenza Coronavirus”. L’istituto superiore di strada Agazzana ha deciso di schierare i banchi a rotelle nell’aula magna, “uno spazio – aggiunge la dirigente – del tutto rinnovato, con una nuova pavimentazione e diverse attrezzature di proiezione”. Peccato che ora, all’arrivo delle tanto discusse sedie mobili, le lezioni in presenza siano state quasi azzerate dall’ultimo decreto anti-Covid: “Ma il Raineri Marcora – specifica la preside – apre comunque le porte a duecento allievi ogni giorno, considerando gli alunni con disabilità e le classi che si recano nei laboratori tecnici. Le altre attività didattiche, invece, avvengono in collegamento a distanza. Si attenderà, così, prima di utilizzare i banchi a rotelle…”.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà