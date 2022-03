Farini, per l’Avis non solo raccolta sangue: anche cura dell’ambiente e aggregazione

L’Avis di Farini torna a crescere ed amplia la attività, dedicandosi non solo alla raccolta del sangue, ma ad iniziative di aggregazione e di sensibilizzazione alla cura dell’ambiente. Con il nuovo consiglio direttivo, presieduto da Daniela Gregori, l’Avis di Farini sta riprendendo vigore e intende sempre più coinvolgere i giovani e più in generale l’intera popolazione.

Insieme a Gregori, il direttivo si compone di Marco Boletti (vicepresidente), Stefano Degani (segretario), Cristian Sartori (tesoriere), Matteo Rossi (consigliere). E’ in carica da maggio 2021, ma a causa del Covid ha iniziato a proporre nuove attività solo da poco tempo (la raccolta del sangue però è proseguita per tutto il periodo della pandemia, anche nei mesi più difficili del 2020). L’Avis sezione di Farini conta oggi una trentina di donatori effettivi, ma sta aumentando.

“E’ un gruppo molto motivato, che ha voglia di fare – osserva la presidente Gregori -. Quest’anno siamo stati presenti in piazza Marconi durante la fiera di San Giuseppe il 13 marzo e diversi ragazzi si sono avvicinati per chiedere informazioni e dare la disponibilità ad effettuare l’idoneità alla donazione”.

