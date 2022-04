Una nevicata notturna imbianca le montagne piacentine. Oggi sereno

Nonostante sia il 10 aprile, le montagne piacentine si sono svegliate imbiancate. Una nevicata notturna è scesa in Alta Val Nure e in Alta Val Trebbia: Groppallo, Pianazze, Prato della Cipolla sono solo alcune delle località che per una mattinata sembrano tornate in inverno.

Si è trattata di una parentesi, oggi la giornata sarà serena su tutta la nostra provincia. Domani al mattino in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio cielo velato per nubi alte; dalla sera tornerà il sereno.

