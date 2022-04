Auto sbanda e finisce nel canale in via XXI Aprile: lunghe code e traffico in tilt

Sta causando pesanti disagi alla circolazione l’incidente stradale avvenuto intorno alle 13.00 di oggi lungo via XXI Aprile. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo finendo nel canale che costeggia la carreggiata. Un’uscita di strada avvenuta lungo un’arteria molto frequentata, soprattutto all’ora di pranzo con l’uscita degli studenti da scuola. La strada è bloccata per consentire le operazioni di soccorso del conducente.

