Camion si ribalta sulla rampa tra A21 e A1. Autista illeso, disagi al traffico

Un autoarticolato che percorreva l’allacciamento tra le autostrade A21 e A1 all’altezza di Piacenza Ovest, per cause da chiarire, si è ribaltato su un fianco. L’autista fortunatamente è uscito illeso dal mezzo. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Il camion non trasportava materiale pericoloso ma ha perso gasolio dal serbatoio. Le modalità di recupero del mezzo sono al vaglio di Anas e della polizia. Al momento si registrano alcuni disagi al traffico ma il tratto autostradale è aperto.

