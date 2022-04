Docenti bocciati al concorso scuola, arriva lo sportello telefonico di Codacons

Il Codacons – coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori – si pone a fianco e a tutela dei docenti emiliano-romagnoli coinvolti nel caso del concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, che ha registrato un record di bocciature a causa di quesiti posti in modo errato o ingannevoli.

L’associazione ha deciso di mettere a disposizione dei candidati che non hanno superato la prova scritta uno sportello di assistenza telefonica, dove i legali del Codacons risponderanno a dubbi e domande e illustreranno il ricorso collettivo al Tar del Lazio a tutela degli esclusi, volto a far valere i diritti dei docenti.

Il Codacons rende noto che tutti gli interessati potranno contattare il numero 89349966 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle 16.00, mentre negli altri orari sarà attivo allo stesso numero un forum telefonico, dove ascoltare le risposte dei legali ai quesiti posti dai docenti.