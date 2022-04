Con il Pnrr potrebbe essere ristrutturato il Palabanca. Finanziamento da 4milioni

“Gravi lacune strutturali, di impiantistica e finiture” si legge nella relazione tecnica. Ma per il Palabanca – l’impianto di Le Mose costruito nel lontano 2004 che ospita le gare di pallavolo della Gas Sales (Superlega A1) e quelle di basket dell’Assigeco (serie A2) – si potrebbero spalancare le porte per la tanto attesa ristrutturazione.

Un restyling potenzialmente in grado di rimetterlo a nuovo. L’occasione è offerta da un bando del Pnrr (missione 5 “Sport e inclusione sociale”) al quale il Comune ha partecipato in collaborazione con la Gas Sales, depositando un progetto esecutivo col quale punta a intercettare un finanziamento massimo di quattro milioni di euro sul cluster 3 (interventi di realizzazione nuovi impianti o rigenerazione impianti esistenti di interesse delle Federazioni sportive) per il quale lo Stato mette a disposizione un totale di 162 milioni.

L’intervento proposto prevede la demolizione e ricostruzione del foyer d’ingresso e del foyer “bombonera” e opere di manutenzione straordinaria per la copertura del palazzetto e gli spogliatoi.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’