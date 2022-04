Scivola sulla Parcellara, 77enne ferita. Soccorsi anche alla falesia di Rovaiola

Nel pomeriggio di Pasquetta, il soccorso alpino ha compiuto due interventi in contemporanea in Val Trebbia per portare aiuto a una donna classe 1945 nei pressi dell’oratorio dedicato alla Madonna del Caravaggio, ai piedi della pietra Parcellarca, e a un uomo che – intento a ripulire una falesia a Rovaiola, nel comune di Corte Brugnatella – è scivolato dalla parete rocciosa cadendo da quattro metri di altezza.

Sotto la pietra Parcellara, insieme al soccorso alpino, sono intervenuti un equipaggio dei vigili del fuoco di Bobbio e l’ambulanza di Travo. La donna classe 45, originaria di Cremona, stava percorrendo il sentiero che porta alla Parcellara, quando è scivolata e – a causa della caduta – si è fratturata tibia e perone. La turista è stata trasferita all’ospedale di Piacenza.

A Rovaiola, invece, è dovuto intervenire l’elisoccorso Pavullo per prestare soccorso all’uomo classe 1961 residente a Vigolzone. Il sessantenne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma.