Battaglia di Monticello, i ricordi di nonno Lino nel corto “Fischia il vento”

Per celebrare il 25 aprile, il Jolly2 di San Nicolò ospiterà, in un evento speciale gratuito domani 23 aprile, alle 18.30, la proiezione di “Fischia il vento”, cortometraggio di animazione del piacentino Alessandro Dordoni, basato sulle memorie di suo nonno Lino Dordoni.

Il corto è ambientato durante la battaglia di Monticello, nel Piacentino, il 16 Aprile 1945, dove 450 soldati delle SS attaccarono a sorpresa i 25 partigiani che presidiavano il castello di Monticello. Lino e la sua squadra, appostati nelle vicinanze, corrono ad aiutare i compagni.

Proiettato in anteprima al festival Animateka in Slovenia, “Fischia il vento”, animato interamente ad inchiostro da Natasza Cetner, è stato selezionato anche per l’Animatricks di Helsinki, l’Animayo nelle Gran Canarie e il Japan Media Arts Festival.

Il regista Alessandro Dordoni, senior editor vincitore di molti premi in ambito pubblicitario, sarà presente alla proiezione per dialogare con il pubblico insieme al doppiatore Denio Derni e al piacentino Paolo Fornasari, compositore delle musiche originali.