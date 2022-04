Sariano di Gropparello, auto perde il controllo e finisce nel canale: 75enne ferita

Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 10 a Sariano di Gropparello. Poco dopo le 9.30 un’auto con a bordo una donna di 75 anni, dopo aver perso il controllo, è finita nel canale che costeggia la carreggiata. Nell’impatto l’anziana è rimasta ferita: sul posto, oltre all’autoinfermieristica di Roveleto e alla Pubblica assistenza Val Vezzeno, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale dell’unione Val Nure Val Chero. La 75enne è stata condotta all’ospedale di Piacenza: fortunatamente non è in pericolo di vita.

