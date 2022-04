Furti a Santimento, il sindaco Zangrandi: “Fate attenzione e chiamate e carabinieri”

“A Santimento sono stati messi a segno due furti da parte di tre persone. In un caso si sono qualificati come carabinieri”: il messaggio è stato postato su Facebook dal sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi, che invita i cittadini a prestare attenzione.

“Hanno la pettorina e un tesserino – prosegue il primo cittadino – girano con una Bmw grigio metallizzata sportiva. Uno è corporatura media, tarchiato con in testa una coppola (è senza capelli). In un altro caso si sono qualificati come venditore di surgelati. Suonano il campanello e bussano forte alla porta. State all’occhio e se vedete qualcosa di strano fate foto e chiamate i carabinieri”