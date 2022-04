Le Mose: tir prende fuoco, il conducente riesce ad accostare e a mettersi in salvo

La cabina di un tir ha preso improvvisamente fuoco e il conducente ha fatto appena in tempo a fermarsi e a scendere dal mezzo, mettendosi in salvo. E’ accaduto stamattina, 29 aprile, sotto la tangenziale Sud dell’autostrada, all’altezza di Le Mose, a Piacenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autobotte. Illeso l’autista del camion che è riuscito ad accostare a lato della strada, evitando di mettere in pericolo altri veicoli. Da accertare le cause che hanno determinato il dilagarsi delle fiamme. La parte anteriore del tir è andata completamente distrutta.

