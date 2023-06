Sente odore di fumo e si ferma nel parcheggio appena in tempo. Camion in fiamme

“E’ andata bene” commenta ancora scosso l’autista del camion andato a fuoco in un parcheggio di Le Mose. L’uomo è riuscito a mettersi in salvo qualche istante prima che la motrice venisse divorata dalle fiamme.

L’autista racconta che aveva caricato generi alimentari a Milano. Mentre stava percorrendo via Dossarelli a Piacenza ha sentito odore di fumo e si è fermato nel parcheggio, alcuni istanti prima che scoppiasse l’incendio. Altre persone presenti nel parcheggio si sono allontanate per mettersi in salvo. La colonna di fumo era ben visibile da lontano.

Ancora da chiarire le causa che hanno provocato l’incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia.