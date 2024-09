Maltempo: violenti temporali in pianura, allagamenti a Mortizza

Temporali forti si sono abbattuti in tarda mattinata a Piacenza e nella fascia di pianura. A Mortizza è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per diversi allagamenti.

Per la giornata di oggi, giovedì 5 settembre, era stata diramata un’allerta gialla dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna relativa a un’ondata di maltempo con rovesci di forte intensità, grandinate e raffiche di vento.

Quella di oggi è una giornata di temporali in tutto il Centro Nord. Pesanti i danni provocati dai violenti rovesci in Veneto, dove l’allerta era rossa, in Piemente, Lombardia compreso il capoluogo Milano.

In base alle previsioni di “Meteoniviano” dalla notte sono previste schiarite e domani il cielo sarà sereno su tutto il territorio, dal pomeriggio però sono possibili velature e rovesci sparsi sulle alture.

Quelle di domani e sabato, in generale, saranno giornate serene con temperature miti tipiche di settembre senza più l’afa degli ultimi giorni.

Qualche incertezza invece riguarda la giornata di domenica a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione.