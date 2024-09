Sarmato, perde il controllo dell’auto e va contro un palo della luce: ferito all’ospedale

Perde il controllo della propria auto e finisce nel canale lungo la via Emilia, nel territorio comunale di Sarmato. È accaduto verso le 22 di ieri sera, lunedì 9 settembre. L’auto ha terminato la corsa scontrandosi contro un paolo dell’illuminazione pubblica. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118.

Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ferito dal veicolo e mettere in sicurezza il tratto stradale. L’automobilista è stato trasferito in condizioni serie al pronto soccorso di Piacenza.