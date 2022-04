Incidente nel pomeriggio di sabato 30 aprile sulla Statale 45. Un motociclista, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto nei pressi di Bobbio. Sul posto è atterrato l’elisoccorso che ha condotto il ferito in condizioni molto gravi all’ospedale di Parma. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Bobbio.

