“Ritratto di Signora” diventa una maglietta: il ricavato a sostegno degli Hospice

Il “Ritratto di Signora” diventa un simbolo di solidarietà, protagonista della nuova iniziativa promossa da Valter Bulla in collaborazione con Editoriale Libertà e Australian, che ha realizzato delle magliette con il celebre dipinto di Gustav Klimt in mostra alla Galleria Ricci Oddi. Non solo un segno della cultura che riparte, ma soprattutto della generosità dei piacentini visto che tutto il ricavato della vendita delle magliette verrà devoluto agli Hospice di Piacenza e di Borgonovo. L’obiettivo dell’iniziativa è di bissare il successo della precedente organizzata dagli stessi promotori, che hanno presentato le maglie stamattina alla Galleria Ricci Oddi.

“Un’altra grande iniziativa di solidarietà – hanno detto Bulla, Alessandro Miglioli vicepresidente di Editoriale Libertà, e Giordano Maioli di Australian – avevamo già dato vita a un’iniziativa simile, con la vendita di felpe che portò ben 20mila euro per queste due realtà, speriamo di raccoglierne ancora di più”.

Verranno realizzate ben mille magliette, in vendita a 20 euro ciascuna, che si potranno acquistare o prenotare a partire dal 14 maggio presso i negozi di Bulla Sport.