Infortunio sul lavoro a Cortemaggiore nella mattinata di mercoledì 4 maggio. Un operaio è rimasto ferito all’interno di un’azienda ed è stato condotto in ospedale a Parma dall’elicottero del 118. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.

