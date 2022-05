Muri imbrattati, specchi rotti, targa divelta: vandali in via Raineri. Una segnalazione

Vandali in azione in via Raineri, spaccato specchio destinato alla circolazione stradale, imbrattati muri di un condominio con grasso, divelta una targa all’ingresso di una palazzina. Lo segnala un residente della zona, lamentando anche che da tempo il parcheggio selvaggio fra via Raineri in prossimità di via Boselli è una consuetudine.

