Piazzale Marconi, monopattino elettrico urtato da un’auto: ferita una donna

Incidente stradale intorno alle 12.00 di oggi a Piazzale Marconi, di fronte alla stazione ferroviaria di Piacenza. Una donna alla guida di un monopattino elettrico è stata urtata da un’auto condotta da un uomo. In seguito all’impatto la donna è caduta a terra rimediando lievi ferite. Sul posto, oltre ad un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza che ha prestato soccorso alla donna, anche la polizia municipale per i rilievi di legge.

A Piazzale Marconi, ma più in generale in città, non è certo il primo incidente con protagonista un monopattino.