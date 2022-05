Via Borghetto, perde il controllo della bici elettrica e cade. Grave una 57enne

Un grave incidente si è registrato a Piacenza nella serata di lunedì 9 maggio. Una donna ucraina di 57 anni era in sella alla bici elettrica quando, per cause da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è caduta a terra. Le sue condizioni sono gravi ed è stata trasportata all’ospedale di Piacenza dai soccorritori. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.

