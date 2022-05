Giornata della Fibromialgia: A Piacenza raccolta firme a sostegno dei malati

Oggi è la giornata mondiale dedicata alla fibromialgia, patologia cronaca e invalidante – difficile da diagnosticare – che colpisce tra il due e il cinque per cento della popolazione italiana. Presso il Quic di viale Beverora, sportello polifunzionale del Comune di Piacenza è possibile firmare la petizione a sostegno delle persone affette da fibromialgia.

Tra i firmatari anche il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri che stamattina ha partecipato a un incontro sul tema, insieme all’assessore Federica Sgorbati e alla referente piacentina del Comitato Fibromialgici Uniti (Cfu) Maria Carla Cejas. “In questa ricorrenza così importante per la sensibilizzazione – sottolinea il primo cittadino – invito la nostra comunità a cogliere l’opportunità di un semplice, concreto gesto di supporto alla campagna per il riconoscimento della fibromialgia tra le patologie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, che renda possibile l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale”.

L’assessore Sgorbati, che già un anno fa aveva sottoscritto la petizione, rimarca “il valore della condivisione che giornate come quella odierna rivestono, per accendere l’attenzione dell’opinione pubblica su patologie la cui relativa invisibilità può aggravare ulteriormente la condizione di chi ne soffre. Parlarne, invece, significa abbattere il muro dell’indifferenza che spesso costituisce, per le persone malate, un ulteriore aggravio di cui farsi carico”.

Chi volesse sostenere la campagna di Cfu, firmando la petizione, potrà recarsi al Quic di viale Beverora – portando con sé un documento di identità in corso di validità e senza necessità di appuntamento – il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.00, il mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30 e il sabato dalle 8.15 alle 12.15.

“Ringrazio l’amministrazione comunale – chiosa Maria Carla Cejas, da poco più di un anno referente provinciale di Cfu – per la sensibilità e l’attenzione nel supportare la nostra causa. Anche il servizio pari opportunità della Provincia, tra i vari enti del territorio, ci ha concesso il suo patrocinio. La fibromialgia è una malattia silenziosa, che provoca dolore, rigidità, parestesie, stanchezza cronica e rende difficili le normali attività quotidiane, ma il fatto che non dia sintomi evidenti agli occhi degli altri rappresenta spesso un problema che va a sommarsi alla mancanza di centri di riferimento e di percorsi diagnostici e di cura univoci”.

LUCI VIOLA AL PALAZZO XNL

Stanotte, inoltre, le luci del palazzo XNL si accenderanno di viola proprio in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia. La Fondazione di Piacenza e Vigevano aderisce in questo modo alla campagna di sensibilizzazione che il Comitato fibromialgici uniti (Cfu) sta portando avanti, a livello nazionale, per chiedere il riconoscimento di fibromialgia, encefalomielite mialgica – nota anche come sindrome da fatica cronica – e sensibilità chimica multipla come patologie invalidanti. Un riconoscimento indispensabile affinché i pazienti abbiano accesso alla parziale esenzione dal ticket sanitario e dei farmaci necessari alle cure.

Chi volesse maggiori informazioni sull’attività dell’associazione può scrivere a [email protected] .