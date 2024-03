Fibromialgia, una malattia ancora nell’ombra: “Al momento non esistono cure”

La fibromialgia è una malattia che colpisce prevalentemente le donne in età adulta e si manifesta con dolori diffusi e intensi che coinvolgono muscoli, tendini e legamenti; aumento della tensione muscolare e rigidità in numerose sedi dell’apparato locomotore e più in generale affaticamento.

Una patologia, che spesso può anche portare a disturbi psichiatrici come depressione e ansia, ancora difficile da accertare e per la quale si arriva alla diagnosi in seguito all’esclusione di altri disturbi, come sclerosi multipla e artrite reumatoide.

Le cause non sono ancora del tutto note e al momento non esiste una vera terapia.

Per provare a far luce su questa malattia, Palazzo Farnese ha ospitato il convengo

“Fibromialgia: l’Armatura invisibile”, un dibattito che ha accolto numerosi medici e specialisti di vari settori.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI