Sbandata sulla 45 e schianto contro il guardrail: tre feriti, due sono gravi

Tre feriti, di cui due in condizioni gravi e uno di questi ultimi, trasportato all’ospedale di Parma a bordo dell’elicottero del 118 giunto da Brescia. Il velivolo è atterrato intorno alle 23 di lunedì 16 maggio, una decina di minuti dopo l’incidente verificatosi lungo la Statale 45, in località Quadrelli, nel comune di Travo. L’auto sulla quale viaggiavano tre persone sembra avere improvvisamente sbandato, prima di schiantarsi contro il guardrail. Per estrarre i feriti, una giovane e due uomini, dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, dopodiché le ambulanze hanno condotto i due uomini feriti all’ospedale di Piacenza: uno di loro sarebbe in condizioni più serie. Per la donna è stato disposto il trasferimento al Maggiore. Sul posto, i carabinieri di Rivergaro per gli accertamenti; la strada che è stata momentaneamente chiusa al traffico.

