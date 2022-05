Scontro a Pontenure, denunciato l’automobilista fuggito dopo l’incidente

Individuato e denunciato per omissione di soccorso il conducente che nella notte fra sabato e domenica a bordo di una Citroen C 3 si era scontrato con una Fiat 500.

Subito dopo lo scontro l’uomo era fuggito di corsa per i campi. Si tratta di un giovane nordafricano che aveva appena conseguito il foglio rosa. E’ stato individuato e denunciato grazie all’intervento dei carabinieri. L’incidente era avvenuto lungo la via Emilia nei pressi di Pontenure, a bordo della 500 c’erano due giovani una delle quali aveva dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per lievi ferite.