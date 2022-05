“Avrebbe tentato di urtare altre vetture”. Interviene la polizia locale e la blocca

Una donna, in presunto stato confusionale, è stata bloccata dalla Polizia Locale dell’Unione Val Nure Val Chero sulla strada di San Damiano nel Comune di San Giorgio.

Gli agenti riferiscono di essere intervenuti in seguito a varie segnalazioni che riferivano di una persona che, a bordo di un’auto, tentava di urtare gli altri veicoli presenti sulla carreggiata. In seguito alle indagini e alle ricerche l’auto è stata localizzata, ferma in mezzo alla strada, con a bordo la donna.

Gli agenti della Locale si sono quindi avvicinati al veicolo, bloccandone parzialmente la marcia. Alla loro vista la donna avrebbe acceso il motore e ingranato la marcia, ma un agente è riuscito ad entrare nell’abitacolo e a spegnere il mezzo.

La donna, che nel frattempo è stata calmata dagli agenti e tranquillizzata sulla sorte del suo cagnolino, seduto sul sedile posteriore, avrebbe richiesto le cure mediche, che le sono state fornite dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio, giunta sul posto. I sanitari hanno trasportato la signora al Pronto soccorso di Piacenza, scortati dalla Polizia Locale, per gli accertamenti.