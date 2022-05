Rottofreno, nuovo megastore nell’ex-Mercatone Uno. “Dipendenti riassunti”

Nuova vita per la grande struttura occupata fino a due anni fa da Mercatone Uno sulla via Emilia a Rottofreno: i 5mila mq saranno utilizzati da MaxFactory, catena di megastore specializzata in fashion e home.

La buona notizia riguarda l’occupazione: l’apertura, prevista verso la metà di giugno, comporterà l’assunzione di 15 ex dipendenti ex-Mercatone Uno; a questi si aggiungeranno nuove risorse.